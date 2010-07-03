Шереметьево хочет взыскать 46 млн рублей с Минтранса и Росавиации

Аэропорт Шереметьево хочет взыскать порядка 46 миллионов рублей с министерства транспорта России и Росавиации, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, он поступил 20 марта. К производству его пока не приняли, основания исковых требований не уточняются.
Шереметьево обеспечивает полеты госорганизациям. Их оплачивает Росавиация в пределах установленных лимитов.
За оказанные в 2015 году услуги аэропорт не получил оплату. Он обратился в Арбитражный суд с требованием к Росавиации, Минтрансу РФ о взыскании недополученных денежных средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Это второй за последнее время иск Шереметьева к Минтрансу и Росавиации. В феврале аэропорт потребовал от них свыше 20,6 миллиона рублей. Иск связан с был связан с неполной оплатой Росавиацией услуг аэропорта за 2016 году. Предварительное заседание по первому делу запланировано на апрель.
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