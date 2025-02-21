Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели четырех человек в ТЦ "Времена года"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" при прорыве трубопровода с горячей водой, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Перед судом предстанет 41-летний главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился расположенный в торгово-развлекательном центре опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети", – отмечается в сообщении.

Экспертиза показала, что причиной прорыва кипятка стал критический дефект сварного соединения оборудования под давлением, а также отсутствие надлежащей организации и производственного контроля над безопасностью оборудования. Эти факторы не позволили заблаговременно найти этот дефект, добавили в прокуратуре.

"Именно совокупность допущенных обвиняемым нарушений требований промышленной безопасности привела к прорыву подающего трубопровода тепловой сети, расположенного на цокольном этаже здания", – отметили в ведомстве.

Теперь мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшем по неосторожности смерть четырех лиц.

Трагедия в ТЦ "Времена года" случилась 22 июля 2023 года. Горячий пар и кипяток температурой 150 градусов заполнили подсобные помещения магазина, где в тот момент находились работники. Люди пытались спастись, залезая на столы и покидая опасную зону по полу, где в тот момент уже был разлит кипяток.

В результате 4 сотрудницы гипермаркета "Глобус гурмэ" погибли, получив сильнейшие термические травмы, а здоровью 10 работников причинен вред различной степени, в том числе тяжкий. После произошедшего было возбуждено уголовное дело, а также задержан Евгений Боткин, главный инженер компании, которая обслуживала ТЦ. Торговый центр стал вновь принимать посетителей уже 2 августа 2023 года.

