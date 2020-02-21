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Происшествия

10:59

Прокурор запросил 9 лет колонии экс-министру обороны Украины

суды происшествия

Фото: ТАСС/Sergei Grits/AP

Гособвинение попросило суд приговорить к девяти годам колонии общего режима экс-министра обороны Украины, бывшего кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в публичных призывах к ведению террористической деятельности на территории России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В деле политика рассматривается два эпизода – в июне 2014 года и в июле 2017 года Гриценко выступил в СМИ с предложением подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, взрывать машины в Москве и Таганроге. Таким образом, он хотел ответить на якобы совершаемые действия российских спецслужб – уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.

Следственный комитет России в декабре 2017 года возбудил против Анатолия Гриценко уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Политик был заочно арестован. В настоящий момент он скрывается на территории Украины. Экстрадировать политика не представляется возможным, согласно нормам международного права и местного законодательства.

В частности, Интерпол отказал России в содействии по экстрадиции Гриценко, сославшись на возможную компрометацию принципа нейтралитета организации. При этом политик объявлен в международный розыск.

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