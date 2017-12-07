Российский СК завел дело на экс-главу минобороны Украины

7 декабря, 10:53
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет возбудило уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко после его призывов на телеканале "112 Украина" взрывать автомобили в Таганроге и Москве.
Интервью телеканалу политик дал в июле 2017 года. В частности, он сказал, что "на каждую машину, которая взлетела на воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", передает Агентство "Москва".
Уголовное дело в отношении Гриценко завели по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Представитель СК подчеркнула, что иностранные граждане, не проживающие постоянно в России, но совершившие за ее пределами преступление против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.
В июне в Киеве взорвали автомобиль с главой спецподразделения ГУ разведки Украины Максимом Шаповалом. Произошедшее полиция квалифицировала как теракт.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: