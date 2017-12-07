Российский СК завел дело на экс-главу минобороны Украины

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Следственный комитет возбудило уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко после его призывов на телеканале "112 Украина" взрывать автомобили в Таганроге и Москве.

Интервью телеканалу политик дал в июле 2017 года. В частности, он сказал, что "на каждую машину, которая взлетела на воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", передает Агентство "Москва".

Уголовное дело в отношении Гриценко завели по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Представитель СК подчеркнула, что иностранные граждане, не проживающие постоянно в России, но совершившие за ее пределами преступление против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

В июне в Киеве взорвали автомобиль с главой спецподразделения ГУ разведки Украины Максимом Шаповалом. Произошедшее полиция квалифицировала как теракт.