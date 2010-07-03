Украинца приговорили к шести годам колонии за призыв к теракту в Сочи

Гражданин Украины Павел Гриб приговорен к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в призывах к терроризму и склонению к теракту. Соответствующее решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
Гриб будет отбывать наказание в колонии общего режима. Срок исчисляется с 22 марта 2018 года, передает ТАСС.
Между тем защита украинца намерена обжаловать приговор, заявила адвокат Марина Дубровина. Она указала, что доказательства вины Гриба были получены с нарушением закона.
По версии следствия, Павел Гриб, находясь на территории Украины, призывал через интернет одну из старшеклассниц в Сочи устроить теракт на выпускном вечере 30 июня, а затем покинуть Россию. В частности, украинец давал девочке инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.
Известно, что подозреваемый состоял в запрещенной в России экстремистской организации "Украинская национальная ассамблея Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО).
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