Экс-министр обороны Украины объявлен в международный розыск

Следственный комитет объявил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в международный розыск. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
По ее словам, в суд поступило ходатайство о заочном аресте бывшего украинского министра. Он подозревается в призывах к терроризму.
Лидер партии "Гражданская позиция" Гриценко принимал участие в выборах президента Украины. В первом туре за него проголосовали 6,91% избирателей, поэтому во второй тур он не прошел.
Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его результатам кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95%. Так как никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов, проведут второй тур. Он запланирован на 21 апреля.
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