Подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом

Обвиняемые по делу о гибели детей на Сямозере выступили в понедельник в Петрозаводском городском суде с последним словом. Из шести человек только один признал свою вину.
"Моя вина в этом преступлении неоспорима", – цитирует РИА Новости бывшего главу карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко.
Директор парк-отеля "Сямозеро" Елена Решетова считает, что в трагедии виновны организаторы водного похода. Сторона обвинения запросила суд назначить ей наказание в виде 9,5 лет заключения в колонии общего режима.
Также на скамье подсудимых находятся экс-координатор лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Гособвинение потребовало назначить Виноградову восемь лет, Круподерщикову – шесть лет, Ильину – четыре года, Котович – шесть лет в колонии-поселении. Приговор будет оглашен ориентировочно 18 марта 2019 года в 10:30 по московскому времени.
18 июня 2017 года группа школьников из Москвы, отдыхавшая в карельском лагере, попала на лодках в шторм. 14 детей погибли. Школьники поехали в этот лагерь, поскольку компания "Парк-отель "Сямозеро"" выиграла тендер, объявленный департаментом соцзащиты Москвы.
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