Старшая из сестер Хачатурян Крестина отметит Новый год дома

Алексей Липцер, адвокат старшей из сестер Хачатурян Крестины, рассказал о том, где его подзащитная проведет новогоднюю ночь.
"Будет находиться по месту исполнения ограничений, поскольку с 21 до 7 утра должна быть там", – прокомментировал адвокат.
Он уточнил, что ее могут посетить близкие и друзья. "Возможность будет, у мамы и бабушки точно. У сестер нет, так как им запрещено общаться", – рассказал Липцер.
Сейчас сестры Хачатурян живут по разным квартирам по решению суда. 27 сентября Басманный суд освободил всех сестер из СИЗО и назначил запрет определенных действий. Девушкам нельзя выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до семи часов утра, использовать все виды средств связи, за исключением использования телефонной связи для вызова экстренных служб, общаться без разрешения следователя с любыми лицами, кроме адвоката и следователя.
Для того, чтобы отселить девушек друг от друга, родственники дали им в пользование еще две квартиры, одна из сестер осталась жить по месту прописки.
Сестры Хачатурян будут жить в разных квартирах до 28 декабря
Позже Мосгорсуд разрешил общаться со всеми, кто не связан с уголовным делом. Благодаря этому, Мария и Ангелина смогли снова пойти в школу.
Родственники отца, Михаила Хачатуряна, пытались обжаловать освобождение девушек, но суд подтвердил законность их освобождения.
Убийство произошло вечером 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Сестры нанесли своему отцу 36 ножевых ранений, после чего одна из них сама вызвала полицию. Девушки дали признательные показания. По их словам, отец долгое время истязал сестер.
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