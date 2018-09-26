Сестры Хачатурян смогут жить в съемных квартирах в случае освобождения

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Две квартиры сняли для сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян на случай их освобождения из СИЗО, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

"Мы подготовились, если будет раздельное проживание, то заключен договор аренды двух квартир, если же совместное, то в муниципальной квартире, где прописаны", – цитирует юриста Агентство "Москва".

По словам Пакулина, защита доказала следствию, что девочки не опасны и могут жить на свободе.

Ранее сообщалось, что СК обратился в Басманный суд с ходатайством о переводе обвиняемых в убийстве отца сестер с заключения под стражу под запрет определенных действий сроком до 28 декабря.

Преступление совершено вечером 27 июля. По информации СК, сестры нанесли своему 57-летнему отцу 36 ножевых ранений в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки дали признательные показания.

Они также заявили, что отец долгое время их истязал. Эту версию подтверждает мать сестер. По некоторым данным, младшие девушки почти не ходили в школу и жили дома как служанки.

При обыске следователи изъяли из квартиры много оружия – нож, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер. Все это хранилось без сейфа. У части оружия не было лицензии. Отмечалось также, что следователи нашли четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками.

Все три девушки прошли психологическую экспертизу. Двух старших сестер признали вменяемыми, а младшую перевели в психиатрическое отделение "Бутырки".

В конце августа сестры Хачатурян давали повторные показания по делу под контролем психологов. После этого был назначен ряд экспертиз, включая исследование на полиграфе.

Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

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