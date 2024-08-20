Суд приговорил к 18 годам колонии фигуранта дела о попытке подрыва машины главы Крыма

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Южный окружной военный суд назначил жителю Крыма Игорю Корчинскому 18 лет колонии по делу о попытке подрыва машины главы республики Сергея Аксенова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По материалам суда, с 16 апреля по 13 июня прошлого года мужчина получил задание, согласно которому он должен был совершить теракт в Симферополе. В рамках данного ему указания он следил за передвижениями главы Крыма, изучил место, где предполагал реализовать задуманное, а также отметил на карте вероятный маршрут проезда автомобиля Аксенова к месту взрыва.

"Приговором суда он признан виновным и ему назначено 18 лет лишения свободы, первые 4 года в тюрьме со штрафом в размере 350 тысяч рублей", – сообщили в суде.

Осужденного задержали в начале июля 2023 года. Гражданина России 1988 года рождения завербовали сотрудники СБУ. Его задержали при пытке изъять взрывное устройство из тайника. Следователи завели на него уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, сбыт и хранение взрывчатых веществ или устройств".

Свою вину мужчина признал. По его словам, он прошел обучение подрывному делу, маскировке, нанесению грима, а также тренировался уходить от преследования. Мужчина объяснил, что ждал, когда украинские спецслужбы отправят ему адрес машины, которую нужно заминировать. Затем он должен был поставить заминированный автомобиль на улицу Севастопольскую. Как только кортеж Аксенова появился бы рядом с машиной, диверсант планировал запустить детонацию.

