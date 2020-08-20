Супруга Ефремова сообщила, что его видеообращение было согласовано с ФСИН

Фото: youtube.com/"GrazhdaninPoet"

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова, рассказала, что видеообращение актера, которое было размещено после ДТП на видеохостинге YouTube, согласовывалось с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

"Мы с Михаилом обсудили эту ситуацию, поняли, что надо извиниться. Я посоветовалась с адвокатом Пашаевым, записали видеообращение, отослали во ФСИН на согласование. Видео с обращением я передала знакомой журналистке для публикации", – сообщила Кругликова на заседании в Пресненском районном суде.

По ее словам, текст обращения также был показан адвокату Эльману Пашаеву, так как Ефремов и Кругликова не понимают юридических терминов и не хотели таким обращением навредить ситуации.

Супруга артиста сообщила, что Ефремов очень страдал в связи со случившимся.

"Михаил очень сильно страдал, что человек погиб, Михаил писал стихи на его гибель, я хотела их даже опубликовать", – поделилась Кругликова, добавив, что ей порекомендовали не передавать стихотворения в СМИ.

Жена актера подчеркнула, что Ефремов является глубоким и любящим человеком. Она сообщила, что он любит и жену, и детей, а также всегда готов прийти к ним на помощь.

"Он помогает им всегда, в больнице ли они, нет ли, мама у него год назад скончалась – он пропадал все время у нее дома, много кто обращается к нему за помощью", – рассказала жена Ефремова.

Ранее Кругликова рассказала, что на следующий день после ДТП актер мучился от похмелья. Она сообщила, что у Ефремова были кровоподтеки на шее, а также синяки по всему телу. Обсуждать произошедшее они начали лишь на третий день после ДТП.

С 18 августа в Пресненском суде Москвы проходят слушания по делу о смертельной аварии с участием Ефремова. На одном из заседаний сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Валерий заявил, что видеообращение актера было "игрой на публику".

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".