Суд арестовал мужчину за попытку поджога Мавзолея Ленина на Красной площади

Фото: телеграм-канал SHOT

Таганский районный суд столицы заключил под стражу Константина Страчукова, который попытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади. Об этом указывается в телеграм-канале городских судов общей юрисдикции.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Суд решил, что его поместят под арест на два месяца.

Вечером 20 июля в Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте мужчины, ранее задержанного с коктейлем Молотова на Красной площади. Он находился с взрывоопасной смесью у Мавзолея Ленина утром 18 июля. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в пункт полиции.

До этого пенсионерка бросила бутылку коктейля Молотова перед зданием банка в городе Городце Новгородской области.

По данным полиции, женщина сделала это по указанию мошенников. Отмечается, что возгорания не произошло. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, проводится проверка.

Мавзолей на Красной площади закрыли на три недели