Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют 22 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Красная площадь и Мавзолей Ленина не будут доступны для посетителей 22 июля. Об этом предупредила пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

"22 июля в связи с проведением мероприятия допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", – сообщается в материале.

Ранее правоохранители задержали мужчину с коктейлем Молотова возле Мавзолея Ленина. Его доставили в отделение полиции.

До этого 42-летнего москвича, работающего сборщиком мебели, поймали на Красной площади возле мавзолея при попытке украсть тело Владимира Ленина. Мужчина долго находился возле объекта, а затем попытался открыть входную дверь, за что моментально был задержан правоохранителями.



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