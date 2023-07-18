Мужчину с коктейлем Молотова задержали у Мавзолея Ленина в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали мужчину с коктейлем Молотова возле Мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"Был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции", – уточнил собеседник журналистов.

Ранее пенсионерка бросила бутылку коктейля Молотова перед зданием банка в городе Городце Новгородской области. По данным полиции, женщина сделала это по указанию мошенников. Отмечается, что возгорания не произошло. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, проводится проверка.

До этого сообщалось, что Южный окружной военный суд дал 8,5 года лишения свободы Игорю Паскарю, который бросил коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям "Вандализм" и "Террористический акт".

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