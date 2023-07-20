Задержанного с коктейлем Молотова на Красной площади мужчину попросили арестовать

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В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте мужчины, ранее задержанного с коктейлем Молотова на Красной площади. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Речь идет о Константине Старчукове, который находился с взрывоопасной смесью у Мавзолея Ленина утром 18 июля. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в пункт полиции.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании Старчукову меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении суда.

Старчукову вменяют вину по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

До этого пенсионерка бросила бутылку коктейля Молотова перед зданием банка в городе Городце Новгородской области. По данным полиции, женщина сделала это по указанию мошенников. Отмечается, что возгорания не произошло. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, проводится проверка.

