Пострадавшая после выстрела из гарпуна в Приморье рассказала о своем состоянии

Фото: телеграм-канал SHOT

Пострадавшей после выстрела из гарпуна Нине, которая является главой СНТ в Приморье, постепенно становится лучше. Женщина рассказала о своем состоянии. Об этом сообщает телеканал "360".

"Прооперировали меня сразу, все хорошо, потихонечку иду на поправку. На следующей неделе меня обещали уже выписать – сначала планировали выписать на этой неделе, сегодня выяснилось, что началось воспаление шва", – отметила она.

Женщина предположила, что воспалительный процесс мог начаться из-за того, что стрела, пронзившая шею, была грязная. Однако Нина заявила, что не падает духом.

Пострадавшая призналась, что беспокоится о самочувствии соседа, который получил серьезные ожоги в результате применения злоумышленником огнемета. Председатель СНТ также выразила благодарность тем, кто переживал за нее.

Что касается обвинений в ее адрес со стороны стрелявшего, женщина подчеркнула, что прокуратура не выявила нарушений в ее действиях.

"То, что пишут родственники агрессоров, – это все неправда, все доказательства по запросам СМИ я предоставляю", – добавила она.

Нина сделала акцент на том, что не может быть никаких оправданий попыткам убийства.

Ранее стало известно о конфликте, который произошел в садоводческом некоммерческом товариществе на территории поселка Трудовое в Приморье. Мужчина прострелил шею председателя СНТ гарпуном. Женщину пришлось госпитализировать.

Сообщалось, что гарпун повредил мягкие ткани и она не может говорить. Пострадавшую прооперировали.

Также злоумышленник поджег одного из местных жителей из огнемета. Уточнялось, что пострадавший находится реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.



Мужчина атаковал соседа из самодельного огнемета в приморском дачном товариществе