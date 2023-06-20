Московский суд оштрафовал владельца "Википедии" из-за ролика про зацеперов

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Суд в Москве оштрафовал владельца "Википедии" – компанию Wikimedia Foundation – на 1,5 миллиона рублей за отказ удалять ролик про так называемых зацеперов. Об этом пишет ТАСС.

Росмолодежь решила, что данное видео является инструкцией, в которой раскрываются способы и методы зацеперов.

"Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", – постановили в Мировом судебном участке в Москве.

Ее признали виновной в неудалении информации или интернет-страницы, удаление которых предусмотрено российским законодательством.

Компанию – владельца "Википедии" штрафуют за неудаление запрещенных или не соответствующих действительности материалов не впервые. До этого ей выписали штраф в размере 1,5 миллиона рублей из-за отказа удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в феврале – марте 2022 года в ходе спецоперации на Украине.

Также суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 миллиона рублей за отказ удалить статью об украинском полке "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).



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