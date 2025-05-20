Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал обвиняемого в убийстве и расчленении мужчины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

В ходе судебного заседания задержанный не возражал против избранной ему меры пресечения. Фигуранту также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное из корыстных побуждений"). Он арестован на 2 месяца.

По версии следствия, злоумышленник в целях завладения имуществом знакомого, у которого арендовал комнату, нанес ему многочисленные удары топором. Фигурант зафиксировал свои действия на камеру телефона. На следующий день после нападения он расчленил тело знакомого, поместил части в сумки и отвез в безлюдные места Москвы.

Одну сумку нашли в ночь на 18 мая вблизи жилого дома на улице Заповедной. Позже на территории парковой зоны Яуза была найдена вторая сумка.

Злоумышленник решил после случившегося на время уехать. Однако был задержан.

