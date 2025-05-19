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19 мая, 10:11

Происшествия

Обвинение предъявлено задержанному за убийство и расчленение мужчины в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Обвинение предъявлено мужчине 1989 года рождения, который был задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник признался, что совершил данное преступление, чтобы завладеть квартирой умершего. По данным ведомства, мужчина арендовал комнату в квартире на Дмитровском шоссе, которая принадлежала потерпевшему 1977 года рождения.

15 мая злоумышленник с топором зашел в комнату к хозяину, спрятав орудие за спиной, а после нанес потерпевшему множественные удары топором. Затем мужчина купил болгарку и диски для резьбы по металлу, с помощью которых расчленил тело.

17 мая злоумышленник продолжил расчленение, а затем приобрел большие сумки, куда положил останки. После произошедшего он убрался в квартире и договорился с таксистом о поездке, в процессе которой выбрасывал сумки.

Подозреваемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Также будет рассмотрен вопрос о заключении мужчины под стражу.

В ночь на 18 мая вблизи жилого дома на улице Заповедной была обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины. Позже на территории парковой зоны Яуза была найдена вторая сумка, в которой также находились фрагменты тела потерпевшего.

При этом злоумышленник решил после случившегося на время уехать. Однако он был задержан. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве.

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