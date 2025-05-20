Cуд оштрафовал Telegram на 2 млн рублей

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Столичный суд оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.



Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных").

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 800 тысяч рублей за неисполнение обязанностей организаторами сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Инстанция постановила признать компанию Discord Inc. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного одноименной статьей КоАП РФ.

До этого сервис бронирования гостиниц Hotels.com получил штраф в размере шести миллионов рублей из-за отказа локализовать персональные данные россиян.