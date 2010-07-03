Метрополитен добился пересмотра спора с рекламным экс-подрядчиком

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Решение о незаконности расторжения договора между метрополитеном и его бывшим рекламным подрядчиком "Трейд Компани" отменено. Дело направили на новое рассмотрение, передает Агентство "Москва".

Арбитражный суд Московского округа удовлетворил жалобу подземки на постановление апелляционной инстанции. Оно оставляло в силе решение о незаконности расторжения договора с подрядчиком.

Метрополитен аргументировал свою позицию и добился пересмотра дела. В подземке готовы предоставить доказательства того, что действовали по закону при расторжении договора, который подрядчик не выполнял.

Столичное метро прекратило сотрудничать с "Трейд Компани" в конце 2017 года. Причиной стало то, что подрядчик сорвал сроки предоставления банковской гарантии в размере 6,7 миллиарда рублей.

В 2018 году он подал на метро в суд, потребовав признать незаконным расторжение договора. Суд первой инстанции принял решение в пользу подрядчика, апелляция оставила его в силе, а кассация отменила и отправила дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Московского округа отменил и решение первой инстанции.

В международный розыск объявлен Александр Геллер, чье имя связывают с компаниями "Авто Селл" и "Трейд Компани". СК обвиняет его в хищении более 850 миллионов рублей. Деньги должны были перечислить подземке в счет оплаты рекламных площадей в 2015 году, но не сделали этого.