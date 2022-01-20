Суд в Нидерландах дал музеям Крыма неделю на обжалование решения о скифском золоте

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Пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтик заявил, что у музеев Крыма есть неделя, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

"Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", – приводит его слова РИА Новости.

Накануне заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота.

Позднее в этот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки. Он также поручил следствию оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего.

Коллекция скифского золота, в которую вошли около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.