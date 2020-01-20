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Политика

20 января, 13:58

Мосгорсуд продлил срок содержания в СИЗО для экс-сенатора Арашукова и его отца

суды происшествия политика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца Рауля, экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз". Об этом сообщает ТАСС.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу защиты Арашуковых на продление ареста до 30 января, постановление суда первой инстанции оставлено в силе", – заявили в суде.

Арашукову-младшему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 ("Участие в преступном сообществе"), части 4 статьи 309 ("Давление на свидетеля") и по части 2 статьи 105 ("Убийство"). Политик подозревается в причастности к организации убийства зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова.

Арашукова лишили депутатской неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. 12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить сенатора от должности. Впоследствии Совет Федерации досрочно прекратил полномочия политика. Отец политика Рауль Арашуков, выступает фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 миллиард рублей.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Арашуковым до 30 января 2020 года.

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