Уголовные дела о растрате возбуждены против экс-сенатора Арашукова и его отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следствие возбудило три новых дела о растрате в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Из материалов дела мы узнали о трех новых уголовных делах по статье 160 УК РФ ("Растрата") в отношении Арашуковых", – заявил адвокат экс-сенатора Владимир Постанюк.

Сам экс-сенатор Рауф Арашуков в суде заявил, что в отношении его матери и сестры возбуждены уголовные дела.

33-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

