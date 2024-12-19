Жительница Тюменской области избила соседку после ритуалов с ее фото на кладбище

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Жительница Тюменской области избила соседку после того, как она нашла свое фото на кладбище после ритуалов черной магии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

По данным суда, в августе между 54-летней Валентиной и ее соседкой произошел конфликт, который закончился дракой. Валентина толкнула свою соседку и несколько раз пнула ее, причинив физическую боль.

По словам пострадавшей, оппонентка проводила магические ритуалы на кладбище. Когда на одной из могил появилось ее фото, соседка решила это прекратить и пришла к Валентине.

В результате Валентину осудили за нанесение побоев. Ее оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ранее безработная жительница Подмосковья подошла на улице к 75-летней женщине и начала с ней беседу, в ходе которой заявила, что на пенсионерке есть порча. Злоумышленница предложила ей помочь и объяснила, что снять порчу можно только через купюры и ювелирные изделия. Для этого потерпевшая отдала деньги, золотую цепочку, нательный крест и серьги.

В итоге злоумышленница скрылась с чужим имуществом, однако полиция задержала ее. На женщину завели уголовное дело. Вину фигурантка не признала. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

