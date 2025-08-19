Верховный суд России оставил в силе приговор Беркович и Петрийчук

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Светлана Петрийчук и Евгения Беркович внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Верховный суд России оставил в силе приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает РИА Новости.

Кассационные жалобы остались без удовлетворения.

Беркович и Петрийчук участвовали в заседании по видеосвязи из колонии. Сторона защиты утверждала, что приговор и апелляционное определение являются незаконными, несправедливыми и чрезмерно суровыми, а при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения.

Адвокаты предложили либо оправдать осужденных, либо прекратить их уголовное преследование, либо направить дело на пересмотр.

Беркович полностью поддержала жалобы. Она заявила, что суд не смотрел спектакль, за который их осудили. Помимо этого, по ее словам, в деле были допущены и другие нарушения.

"Это основание не только для оправдания, дело не должно было быть заведено, но третий год мы в тюрьме... Я сейчас нахожусь в плохом физическом и психическом состоянии, у меня тяжелый депрессивный эпизод, психиатра здесь нет, с этим ничего нельзя сделать. У меня нет претензий к колонии, но это колония. Я не могу нормально есть, нормально спать", – подчеркнула режиссер.

Петрийчук также просила суд оправдать ее.

Тем не менее прокурор подчеркнул, что приговор был вынесен с соблюдением принципов равноправия и состязательности сторон, а виновность режиссера и драматурга подтверждена законно собранными и проверенными доказательствами.

"Юридическая оценка действий Беркович и Петрийчук является правильной", – резюмировал представитель военной прокуратуры.

Уголовное дело против Беркович и Петрийчук возбудили в мае 2023 года. Причиной стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами.

В июле 2024 года их приговорили к 6 годам колонии за оправдание терроризма. В конце декабря того же года Апелляционный военный суд сократил срок наказания. Для Петрийчук окончательный срок составил 5 лет и 10 месяцев, а для Беркович – 5 лет и 7 месяцев.

