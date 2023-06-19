В Молдавии объявили вне закона оппозиционную партию "Шор"

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Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" неконституционной, тем самым объявив ее вне закона. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что решение принято из-за многочисленных нарушений, допущенных партией, а также несоответствия ее деятельности положениям основного закона страны. Депутаты "Шор" отныне признаются независимыми и не имеют права вступать в другие фракции.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Минюст Молдавии теперь предстоит исключить партию из соответствующего реестра.

Между тем РИА Новости сообщает, что в "Шор" намерены обжаловать постановление Конституционного суда Молдавии в Европейском суде по правам человека. Представляющий партию адвокат Аурелиу Коленко назвал вердикт преступным.

"Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. <...> Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", – сказал он.

Решение суда прокомментировала и президент республики Майя Санду. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) она написала, что "созданная путем коррупции" партия "Шор" угрожает безопасности государства и основам ее конституционного строя.

В апреле этого года парламент Молдавии отозвал депутатский мандат у лидера партии "Шор" предпринимателя Илона Шора. В самой партии решение назвали незаконным. При этом ранее политика приговорили к 15 годам тюрьмы из-за участия в банковских махинациях.

