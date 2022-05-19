Суд в Москве отправил под домашний арест обвиняемого по делу топ-менеджеров "Протон-ПМ"

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Заместитель директора по коммерческой деятельности АО "Протон-ПМ" Валерий Голдобин, проходящий по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ", отправлен под домашний арест, сообщается в телеграм-канале городских судов Москвы.

"Басманным районным судом города Москвы 19 мая 2022 года в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, Голдобина Валерия Александровича отказано", – отметили в суде

Голдобин будет находиться под домашним арестом до 18 июля.

Ранее Басманный суд отправил под домашний арест директора по развитию "ИКФ Солвер" Елену Рогатову, проходящую по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ".

При этом суд арестовал бывшего исполнительного директора "Протон-ПМ" Дмитрия Щенятского.

По делу топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ" в Москве задержаны четыре человека. Все задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

