Суд отправил под домашний арест обвиняемую по делу топ-менеджеров "Протон-ПМ"

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Директор по развитию "ИКФ Солвер" Елена Рогатова, проходящая по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ", отправлена под домашний арест. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов.

"Басманным районным судом Москвы 19 мая 2022 года в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, Рогатовой Елены Валериевны отказано", – отметила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 18 июля.

Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал бывшего исполнительного директора "Протон-ПМ" Дмитрия Щенятского.

По делу топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ" в Москве задержаны четыре человека. Все задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

