Дело возбудили по факту мошенничества в предоставлении интернета в "Сапсанах"

18:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в договорах о предоставлении интернета в поездах "Сапсан". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
По информации прокуроров, РЖД в 2017 и 2019 годах заключили договор об обеспечении пассажиров интернетом на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, при это указав стоимость ранее купленного оборудования. В связи с этим стоимость работ была завышена на 800 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу депутата Тульской городской думы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве. Ему вменяют совершение преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Следствие настаивает на том, что депутат с октября 2019 года по декабрь 2021 года фиктивно устроил на работу в качестве помощников трех человек. На деле они не работали, а начисляемую им зарплату Александр Бороненко забирал себе.
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