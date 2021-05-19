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Общество

16:37

Лидер движения "За новый социализм" Платошкин осужден на пять лет колонии условно

суды общество

Фото: телеграм-канал Baza

Столичный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, а также штрафу в 700 тысяч рублей лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что Платошкин признан виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложных данных.

"Суд постановил признать Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 212 ("Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков") и статьей 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ", – говорится в сообщении.

Стало известно, что суд снял арест с денежных средств, который наложили в рамках предварительного следствия на банковские счета Платошкина. Помимо этого, отменил избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденная на пять лет колонии условно адвокат Ольга Лукманова будет отбывать реальное наказание. Такое решение вынес Московский городской суд.

До этого Лукманову обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере. Под стражу юриста взяли в зале суда.

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