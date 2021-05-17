Уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова прекращено

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Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области Павла Конькова прекращено с связи с истечением срока давности. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Анна Коткова.

"Уголовное дело против Павла Алексеевича Конькова прекратили в связи с истечением срока давности", – сказала Коткова.

Бывший губернатор Ивановской области был задержан в июне 2019 года по делу о коррупции. По версии следствия, Коньков был причастен к мошенничеству при выделении бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму 750 миллионов рублей.

Фигурантами дела также стали аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.