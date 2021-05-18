Суд заменил адвокату Лукмановой условный срок на реальный

16:54
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Осужденная на пять лет колонии условно адвокат Ольга Лукманова будет отбывать реальное наказание. Такое решение вынес Московский городской суд.
Ранее Лукманову обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере. Под стражу юриста взяли в зале суда.
"Суд апелляционной инстанции изменил приговор, снизил наказание до 3 лет лишения свободы, постановил направить Ольгу Лукманову в колонию общего режима для отбывания наказания", – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области Павла Конькова прекращено с связи с истечением срока давности.
Бывший губернатор Ивановской области был задержан в июне 2019 года по делу о коррупции. По версии следствия, Коньков был причастен к мошенничеству при выделении бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму 750 миллионов рублей.
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