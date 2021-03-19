Суд арестовал обвиняемого в убийстве сестры в Котельниках

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Мужчина, обвиняемый в убийстве своей сестры в Котельниках, заключен под стражу, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела в Люберцах ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 43-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве сестры (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – передает "Агентство Москва" слова Врадий.

Она добавила, что мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу в ближайшее время.

Утром 18 марта во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей около 10 ударов ножом. Девушка скончалась на месте, мужчину оперативно задержали.

По данным Следственного комитета, причиной убийства стал продолжительный семейный конфликт. Подозреваемый рассказал, что начал планировать преступление еще год назад.