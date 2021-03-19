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Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что причиной жестокого убийства в Котельниках стал семейный конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый рассказал, что убил сестру из-за продолжительного конфликта. Он начал планировать преступление еще год назад.

"Прежде чем совершить преступление, обвиняемый следил за сестрой несколько дней", – отметила Врадий.

Она добавила, что следствие будет добиваться ареста обвиняемого.

Утром 18 марта во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей около 10 ударов ножом. Мужчину оперативно задержали.