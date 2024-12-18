L'Equipe: российского хоккеиста приговорили к тюрьме в Польше за шпионаж

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Польский суд приговорил 21-летнего российского хоккеиста Максима Сергеева к 2 годам и 11 месяцам тюрьмы по делу о шпионаже. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Кроме того, по данным издания, россиянину выписали штраф в размере 1 220 евро. Теперь спортсмен будет отбывать наказание в тюрьме до мая следующего года, а потом его депортируют в Россию.

Сергеев прибыл в Польшу в 18-летнем возрасте, чтобы построить спортивную карьеру. Сперва он представлял хоккейный клуб "Заглембе", а затем был отправлен в фарм-клуб. По версии журналистов, в этот момент россиянин якобы переписывался в соцсетях с Андреем, который, по предварительным данным, давал ему поручения и платил за их выполнение.

Издание предполагает, что Сергеев мог быть членом ячейки, которая должна была остановить движущийся в сторону Украины поезд.

О задержании в Польше хоккеиста из РФ по подозрению в шпионаже стало известно в конце июня 2023 года.

До этого польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Отмечалось, что с марта по июль правоохранители задержали 15 человек, обвиняемых в якобы шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.

