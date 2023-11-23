В Польше обвиняемые по делу о шпионаже в пользу России признали вину – СМИ

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Обвиняемые в Польше по делу об организации преступной группировки и разведке в пользу РФ признали свою вину. Следствие вынесло им приговоры в виде лишения свободы со штрафами и конфискациями. Об этом заявило агентство РАР.

Отмечается, что сейчас обвинительное заключение в отношении 12 граждан Украины, трех белорусов и одного россиянина было направлено в суд.

"К обвинительному заключению прокурор приложил ходатайство о вынесении в приговоре согласованных с ними наказаний", – сказано в сообщении.

Ранее польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Отмечалось, что с марта по июль правоохранители задержали 15 человек, обвиняемых в якобы шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.



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