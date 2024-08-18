Суд арестовал счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Басманный суд Москвы арестовал счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде в августе 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Под арест также попали автомобиль, квартира, загородный участок, акции предприятия и 14 счетов в банках.

Кроме того, согласно материалам суда, следствие считает погибшими девять человек, пострадавшими – не менее 100. Потерпевшими были признаны 13 человек, чьи родственники погибли при взрыве.

"Ими заявлены гражданские иски. Расследование уголовного дела продолжается, в связи с чем новые гражданские иски могут быть заявлены", – говорится в сообщении.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Эпицентр происшествия находился на складе с пиротехникой, который прилегал к Загорскому оптико-механическому заводу.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В результате был задержан технический директор компании Сергей Чанкаев. При этом в прошлом году он не признал свою вину.

Глава городского округа Дмитрий Акулов уточнял, что более 70 многоквартирных домов потерпели ущерб в виде разбитых окон и иных повреждений после взрыва.

