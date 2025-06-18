Супруги Туриевы отвергли обвинения по делу об атаке дронами аэродрома

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Татьяна и Дмитрий Туриевы, а также Максим Косяченко, которые включены в РФ в список террористов, не признали вину по делу о терактах на железнодорожных объектах и атаке дронами на военный аэродром в 2023 году, передает ТАСС.

Судебное заседание состоялось во 2-м Западном окружном военном суде. В то время как Туриева и Косяченко заявили, что не признают вину, Туриев подчеркнул, что "категорически отрицает", что действия были направлены на терроризм.

Затем суд постановил приостановить заседание до прений сторон, поскольку существует вероятность раскрытия государственной тайны.

Трое россиян были задержаны в феврале 2023 года сотрудниками ФСБ. Их поймали на организации терактов на территории железной дороги Свердловской области. Подготовкой к теракту граждане занимались якобы по указу украинской стороны.

После обыска места проживания фигурантов были обнаружены орудия преступления и специальная символика идеологии. Также были изъяты средства связи и координации со схемами расположения объектов филиала РЖД.

В январе текущего года Косяченко и Туриевой предъявили обвинения в минировании объектов Минобороны РФ и в атаке на военный аэродром. Ранее их также обвинили в теракте на объектах РЖД, который злоумышленники совершили в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.