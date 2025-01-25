ТАСС: двоим россиянам предъявлено обвинение в атаке на военный аэродром

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Гражданам РФ Максиму Косяченко и Татьяне Туриевой предъявили обвинение в минировании объектов Минобороны РФ и в атаке на военный аэродром с помощью дрона в августе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, возбужденного по статье о теракте.

До этого россиян обвинили в теракте на объектах РЖД, который злоумышленники совершили в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В материалах уголовного дела указано, что их вина подтверждается показаниями свидетелей. Кроме того, в деле могут появиться новые фигуранты.

В феврале 2023 года ФСБ задержала троих россиян, которые были пойманы на организации терактов на территории железной дороги Свердловской области. Подготовкой к теракту они занимались якобы по указу украинской стороны.

Сотрудники ФСБ обыскали места проживания подозреваемых, где обнаружили орудия преступления и специальную символику идеологии. Также были изъяты средства связи и координации со схемами расположения объектов филиала РЖД.

