Путин заявил, что ВСУ пытаются дотянуться до объектов Восточного полигона РЖД

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин рассказал, что бойцы украинской стороны пытаются дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона российских железных дорог, который включает объекты Транссиба и БАМа. Об этом президент сообщил во время выступления на Съезде железнодорожников.

Глава государства рекомендовал не терять бдительности, соблюдать особую внимательность тем, кто осуществляет деятельность на этом направлении.

"Что касается перевозок и известных событий, которые были на Крымском мосту, здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали. Они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова, и за это им отдельные слова благодарности", – отметил Путин.

Вместе с тем глава государства рассказал, что решение по строительству Крымского моста принималось еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине. Однако реализовали эту идею только сейчас, указал президент.

Ранее правоохранители раскрыли все акты терроризма, которые были реализованы в Крыму. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, все участники терактов были задержаны. Он отметил высокую эффективность деятельности ФСБ, МВД, Росгвардии, прокуратуры и Следственного комитета.

До этого СМИ сообщили, что ответственность за ряд резонансных терактов в России несут сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), подготовку которых осуществляло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В материале отмечается, что теракты осуществлялись элитными командами украинских оперативников. Они тренировались под руководством ЦРУ.

Путин пообещал жесткий ответ на продолжение Украиной терактов в РФ