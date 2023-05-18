Прокурор попросил назначить Ройзману штраф по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В ходе судебных прений по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в дискредитации ВС РФ, гособвинитель попросил суд оштрафовать его на 260 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

При этом адвокат Владислав Идамжапов попросил суд оправдать бывшего мэра и признать за ним право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие известные личности направили в суд характеристики на Евгения Ройзмана.

Летом 2022 года в отношении Ройзмана возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3. Причиной этого стал размещенный им в интернете ролик, который, как считает следствие, дискредитирует действия российских военных в зоне СВО.

16 марта этого года сотрудники правоохранительных органов задержали экс-мэра Екатеринбурга и доставили в отдел полиции. Отмечалось, что причиной задержания стал его пост в соцсети.

Позже стало известно, что на Ройзмана составили административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Суд принял решение арестовать его на 14 суток.

