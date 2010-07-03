Рассмотрение дела о поврежденной картине Репина в Третьяковке продолжат в конце апреля

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Суд 29 апреля продолжит рассматривать уголовное дело Игоря Подпорина, повредившего картину художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Заседание отложили для возможности представления стороной Третьяковской галереи необходимых документов по делу. Ожидается, что 29 апреля суд приступит к прениям сторон.

Была допрошена доктор искусствоведческих наук Татьяна Юденкова, которая рассказала о ценности картины. Допросили также сотрудника министерства культуры. По ее словам, картина входит в комплекс особо ценных объектов культурного наследия галереи, так как включена в музейный фонд.

Подпорин признал вину частично. По утверждению адвоката Анны Лубягиной, ее подзащитный признает вину по статье "Повреждение объектов культурного наследия". Следствие считает, что его действия подпадают под статью "Повреждение особо ценных объектов культурного наследия".

Адвокат представила суду свод особо ценных объектов культурного наследия, в котором нет информации о картине Репина. По мнению юриста, это противоречит результатам искусствоведческой экспертизы и служит основанием для переквалификации статьи обвинения на более мягкую.

По результатам психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым. Он мотивировал поступок тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.

Вечером 25 мая 2018 года в полицию от сотрудника охраны Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Полицейские задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил в трех местах полотно.

От падения стекла пострадала и авторская художественная рама. Изображения лиц и рук царя и царевича остались целы. Картину перенесли в реставрационную мастерскую галереи.

Подпорин заявил, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил 100 граммов водку. Затем от своих слов он отказался и сказал, что не употреблял алкоголь, а первоначальные показания дал под давлением полиции.

Согласно экспертизе, картину признали объектом особо ценного культурного наследия. По данным экспертов, ущерб составил не менее 30 миллионов рублей, а ее стоимость до повреждения составляла 1 миллиард 44 миллиона рублей.

После анализа картины оказалось, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слоя, наклеенного век назад.

Обязательства по выплате стоимости реставрационных работ взял на себя Сбербанк. В апреле Третьяковская галерея начала реставрацию картины.