Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, отклонив его жалобу. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Шабутдинова и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты обвиняемого – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Шабутдинова обвиняют в совершении преступления по статье о мошенничестве. Его арестовали в ноябре 2023 года. По версии следствия, он формировал ложное впечатление у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

В общей сложности против блогера возбудили более 20 уголовных дел, семь из которых завели в середине февраля 2024 года.

