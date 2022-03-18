Прокурор запросил более года колонии блогеру Билу за ДТП на Садовом кольце

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Прокурор запросил 1 год и 4 месяца колонии блогеру Эдварду Билу, который стал виновником массового ДТП на Садовом кольце.

Как уточняется в телеграм-канале прокуратуры Москвы, блогер также не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.

Прокуратура также заявила о необходимости назначить Билу отбывание наказания в исправительной колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда.

Ранее Пресненский суд Москвы не стал ужесточать меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Уголовно-исполнительная инспекция выступала с требованием заключить блогера под стражу до 17 апреля.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Это оказалась сотрудница Госдумы Мария Артемова.

14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами. Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

В декабре 2021 года Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в центре столицы. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.

