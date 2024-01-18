Прокурор попросил почти 5 лет колонии для экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Прокурор в прениях сторон попросил приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

Он уточнил, что слушания проходят в закрытом от публики режиме в Мосгорсуде. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Вину мужчина не признает.

Стрелкова задержали в его же доме 21 июля 2023 года. Его супруга Мирослава Регинская рассказывала, что ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм".

Мещанский районный суд заключил его под стражу до 18 сентября. Экс-министр обороны не признал вину и не стал сотрудничать со следствием.

23 июля Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" в двухместную камеру. 2 августа его адвокат Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело экс-министра обороны ДНР.

В конце августа ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посещал Стрелкова и отмечал, что его состояние ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. На ухудшение его состояния также указывала и супруга, говоря, что у Стрелкова обострился ряд хронических заболеваний и начала отниматься рука.

В октябре Мосгорсуд оставил Стрелкова в СИЗО. В суде рассмотрели апелляцию на решение о продлении Стрелкову меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановление первой инстанции оставили без изменений, а жалобу – без удовлетворения.