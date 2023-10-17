Мосгорсуд оставил в СИЗО Игоря Стрелкова из-за призывов к экстремизму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Московский городской суд оставил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО из-за призывов к экстремизму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В суде рассмотрели апелляцию на решение о продлении Стрелкову меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановление первой инстанции оставили без изменений, а жалобу – без удовлетворения.

Стрелкова задержали в его же доме 21 июля 2023 года. Его супруга Мирослава Регинская рассказывала, что ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм".

Мещанский районный суд заключил его под стражу до 18 сентября. Экс-министр обороны не признал вину и не стал сотрудничать со следствием.

23 июля Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" в двухместную камеру. 2 августа его адвокат Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело экс-министра обороны ДНР.

В конце августа ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посещал Стрелкова и отмечал, что его состояние ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. На ухудшение его состояния также указывала и супруга, говоря, что у Стрелкова обострился ряд хронических заболеваний и начала отниматься рука.