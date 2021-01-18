В отношении мэра Томска возбуждено третье уголовное дело

11:55
Фото: ТАСС/Данила Шостак
В отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено еще одно уголовное дело. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.
По версии следствия, Кляйн, занимая должность мэра Томска, в период с октября 2013 по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. Пользуясь служебными полномочиями, он оказывал покровительство организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.
23 декабря стало известно о том, что в отношении Кляйна возбуждено второе уголовное дело, его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 году Кляйн поручил начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить земельный участок его дочери без проведения торгов. Впоследствии был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной.
Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий в ноябре прошлого года. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.
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