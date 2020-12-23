Второе уголовное дело возбудили против мэра Томска

15:26
Фото: ТАСС/Данила Шостак
Второе уголовное дело возбуждено против отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления")", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2015 году Кляйн поручил начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить земельный участок его дочери без проведения торгов. Впоследствии был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной.
Кировский районный суд Томска арестовал подозреваемого Ивана Кляйна на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 января. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд арестовал мэра Томска Кляйна по делу о махинации с землей
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