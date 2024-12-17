Протокол о дискредитации ВС РФ составили на сооснователя "Короля и Шута" Балунова

Фото: телеграм-канал Alexander Balunov

Красногвардейский районный суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ на сооснователя рок-группы "Король и Шут", гитариста Александра Балунова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Протокол составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").

Согласно материалам дела, музыканту инкриминируют пять публикаций, которые он разместил в своем телеграм-канале в период с июля по октябрь 2024 года. Они содержат критику в адрес действий ВС РФ и верховного главнокомандующего в контексте специальной военной операции. В трех из этих публикаций также присутствует хэштег с националистической символикой.

Балунов играл в группе "Король и Шут" до 2006 года. Ее он основал в 1973 году с Александром Щеголевым и Михаилом Горшеневым, с которым учился в одной школе. Тогда коллектив назывался "Контора", но после присоединения Андрея Князева группа стала называться "Король и Шут".

Ранее было утверждено решение Тверского суда Москвы о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Блогер опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) публикацию, содержание которой выражало негативное отношение к СВО.